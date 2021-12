Gareca/ «Nos han elegido para trabajar y eso es lo que haré sin perder contacto con los barrios ni con la gente».

En Todos y Todas de Miguel Dalesio, dialogamos con Malvina Gareca, Concejal por Capital.

Luego de asumir como concejal señaló que esta feliz de poder formar parte del concejo, para poder seguir trabajando en la agenda de la gente y especialmente de las mujeres.

En este contexto afirmó «Somos un bloque muy unido donde cada uno puede opinar desde su punto de vista y discutir al respecto».

Con respecto al caso de Soledad Gramajo sostuvo que al ser funcionaria pública y que se viralice el video, le jugo mucho en contra pero que las autoridades verán si ella continúa o no en el concejo.

También hizo referencia al proyecto de la ex Concejal Romina Arroyo y expresó que para ella no es la solución darle esa herramienta para que las mujeres se defiendan.

Para finalizar detalló que «nos han elegido para trabajar y eso es lo que haré sin perder contacto con los barrios ni con la gente».