En un partido cambiante y lleno de emociones, Gimnasia y Esgrima de Jujuy derrotó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El conjunto santiagueño golpeó primero: a los 14 minutos, Marco Iacobellis aprovechó una acción en el área y puso el 1-0 para el Ferroviario. Gimnasia reaccionó y encontró el empate a los 34 minutos con un tiro libre de Maximiliano Casa desde la izquierda, que volvió a equilibrar el marcador antes del descanso.

En el inicio del complemento, el Lobo salió decidido y logró dar vuelta el resultado a los 4 minutos gracias a Mauro Cachi, quien definió tras un centro atrás luego de una jugada por la banda. Central Córdoba no se quedó atrás y alcanzó el 2-2 mediante Matías Vera, luego de una buena combinación ofensiva que lo dejó de frente al arco.

Con la igualdad sostenida hasta el final, la clasificación se definió desde los doce pasos. Allí, Gimnasia mostró mayor eficacia y se impuso 5 a 4, asegurando su lugar en la próxima instancia del certamen más federal del país.

Con este triunfo, el equipo jujeño se instaló en los 16avos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Belgrano de Córdoba y Atlético de Rafaela. Central Córdoba, en cambio, quedó eliminado en su debut.