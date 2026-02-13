Gimnasia y Tiro abre su participación en la Primera Nacional este sábado a las 22 en el Gigante del Norte. El debut de Joaquín Papaleo bajo los tres palos y la presencia de Walter Montoya como figura central generan expectativa en un plantel que quiere pelear arriba desde el inicio.

Gimnasia y Tiro se prepara para una noche especial: este sábado a las 22:00 hs, el Albo hará su debut en la Primera Nacional cuando reciba a Colegiales en el estadio Gigante del Norte, en el marco de la fecha 1 del campeonato. El encuentro será dirigido por Álvaro Carranza, acompañado por Gonzalo Ferrari y Cristian Herrera como asistentes, y Nelon Bejas como cuarto árbitro.

La jornada tendrá un condimento particular para el público salteño: el debut oficial de Joaquín Papaleo, quien ocupará el arco tras la salida de Federico Abadía, transferido al fútbol colombiano. Papaleo llega con expectativas altas y la misión de brindar seguridad a una defensa que busca iniciar el torneo con firmeza. Su presencia marca el inicio de una nueva etapa en el arco albo, un puesto que quedó vacante y que ahora deberá consolidarse rápidamente en una categoría exigente.

En el mediocampo, todas las miradas estarán puestas en Walter Montoya, referente futbolístico del equipo y pieza clave en la generación de juego. El volante, con experiencia y jerarquía, será el encargado de liderar los avances ofensivos y darle identidad al equipo en este arranque de temporada. Su rol será determinante para un Gimnasia que aspira a ser protagonista desde el primer minuto.

El duelo ante Colegiales no solo marca el inicio de un torneo largo y competitivo, sino también la primera gran prueba para un plantel que quiere pelear arriba. Con refuerzos, una base consolidada y un cuerpo técnico que apuesta a la intensidad, el Albo buscará comenzar con el pie derecho ante su gente.

La expectativa es alta, el Gigante del Norte promete un gran marco y el debut en la categoría será el punto de partida para medir el verdadero potencial de un equipo que sueña con ser protagonista.