Ginestar: «Los mendocinos tomaron bien esta decisión».

En Interrogantes de Fernando Galván dialogamos con Andrea Ginestar, Periodista de MDZ ONLINE quien nos comentó que Mendonza no se adhirió al Feriado Nacional.

En primer lugar expresó que el Gobierno Provincial comunicó tarde que la provincia no se adheria por lo que hoy hubo muchos inconvenientes ya que la gente no sabia si tenía o no que ir a trabajar.

Con respecto a esto otro problema reflejado fue la ausencia en algunas escuelas ya que fue de más del 50% incluyendo docentes y alumnos.

Además informó que todos los organismos dependientes de Nación son los únicos que se adhirieron al Feriado Nacional.

Por último señaló que la mayoría está de acuerdo en que el Gobierno Provincial haya tomado está decisión ya que no le encuentran justificación alguna.