GODOY: «Al presidente electo le deseo la mejor de las suertes. Si le va bien a él, le va bien a los argentinos»

«No supimos hablarle a la juventud, que después de la inflación, no encontró un camino razonable y adecuado, y nosotros no supimos ofrecerlo»

En Interrogantes de Fernando Galván, nos visitó el dirigente político, Santiago «Indio» Godoy, para hacer un análisis político de las elecciones pasadas donde resultó electo presidente Javier Milei.

El ex presidente de la Cámara de Diputados en un principio felicito al Libertario, deseándole mucha suerte y resaltando que si a él le va bien, le va bien a todo el pueblo argentino.

Godoy está convencido de que los que el justicialismo no puedo luchar contra la inflación y no pudo dar a la sociedad, ninguna solución. Otro punto que señalo es que el gobierno no supo llegar a los jóvenes y por último las estadísticas que tanto preocupan en cuanto a la falta de empleo en el país.

Para el ex legislador, Milei fue escuchado luego que aumentaron las debilidades de su contrincante que en este caso era Sergio Massa y destacó que en todo momento fue sincero con sus dichos.

Escucha la nota completa en el siguiente audio: