Gracias al doctor Mario Espeche, Adriana pudo realizarse el trasplante a tiempo

Luego de 11 años de realizar tratamiento de diálisis en Cafayate, Adriana Fabian, oriunda de Corralito, se trasplantó. La cirugía se hizo el sábado en el Hospital Privado de Córdoba. El órgano tenía 26 horas de Isquemia, lograron llegar tras un viaje de 12 horas.

Estuvo a punto de no trasplantarse, por los problemas habituales del sistema de salud que no produce resultados positivos y por parte del gobierno que no prestó el avión sanitario. En ésta, se reflejan las historias de muchísimos pacientes que no logran concretar un trasplante con Donante Cadavérico, como fue este caso. Y nadie se entera.

En este contexto, su hermano, Elvio Fabián afirmó a Agenda/Salta que se encuentra muy contento por el éxito de la operación. «Tras casi 11 años de dialisarse al fin pudo recibir un riñón. Es un sistema que se debería corregir a futuro porque hay muchos pacientes que hoy en día están a la espera y la distancias son muy largas y los tiempos muy cortos, entonces sería buenismo que a futuro se mejoren, se vean otros tipos de formas para mejora de este sistema y paciente pueda ingresar más fácil y rápido».

El órgano estaba en Córdoba, el paciente donante era del Hospital Privado de esa ciudad. Ahí preservan el órgano todo lo que pueden. Cuando muere un paciente, extirpan los órganos y comienza la isquemia fría que tiene que ser el menor tiempo posible para que un trasplante sea exitoso.

Si no hubiera sido por la colaboración del médico, Mario Espeche su hermana seguiría con las diálisis. «Mi hermana estuvo a punto de perder el turno. Yo felicito al doctor, a todo su grupo de trabajo, a sus enfermeros a los secretarios que siempre estuvieron a la altura, ella tuvo que atravesar muchas cosas a lo largo de los años».

Según Fabián, ella se dializaba 3 veces a la semana, ante eso, tuvo que cambiar su rutina de vida, cuidarse de las comidas, ademá indicó que para llegar a la clínica tenía que recorrer 8 kilómetros hasta Animaná y en época de lluvia con barro. «En época de pandemia ella llegó a enfermarse de covid, estuvo internada en Cafayate».

Finalmente, este sábado se llevó a cabo con éxito el trasplante de riñón en el Hospital Privado de Córdoba. «El órgano estuvo esperando 26 horas desde el viernes, hasta el otro día. «Yo rescato todo lo positivo de esto».