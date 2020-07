Grave denuncia/ Casi 30 días de cuarentena, sin resultados y sin respuestas

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, una mujer residente de zona sur, denuncia públicamente que hace 30 días no le dan los resultados de hisopados.

Se trata de un caso en nuestra provincia, de una mujer de familia, vive en zona sur y comentó que hace 30 días le realizaron dos hisopados y todavía no recibe un resultado formal por parte de epidemiología del hospital Papa Francisco y COE.

Esta mujer, que prefirió quedar en el anonimato para resguardo propio y a su familia, comentó que el día 4 de julio, asistió a una reunión familiar. Días siguientes, la mujer había sido informada que ella y su familia debían someterse a un hisopado ya que posiblemente habría un caso positivo de Covid-19 en su entorno cercano, por lo que el día 7 le realizan el hisopado.

Hasta el día de la fecha, la mujer todavía no ha recibido una respuesta o resultado formal escrito por parte del hospital Papa Francisco y COE. “Una enfermera del Papa Francisco me comentó que el primer y segundo hisopado dieron como resultado negativo, pero todo esto fue por insistencia mía. Hice 50 llamadas al hospital y 35 veces intenté comunicarme con el COE y no recibí respuestas, sólo de esta enfermera pero no tenemos ninguna respuesta formal escrita. A mi hermano le dieron resultado positivo y cuando lo trasladaron al Papa Francisco no le realizaron ningún control, es una vergüenza”.

La mujer afirmó que todavía debe permanecer en cuarentena, sin embargo siente que están siendo perjudicados, es por eso que acompañada de un abogado, no descartan la posibilidad de realizar un juicio. “Esto es desesperante, ahora nos van a hacer el tercer hisopado y todavía no tenemos ningún resultado formal de los dos hisopados anteriores”.

