Grave denuncia/ En Cerrillos entierran los muertos COVID en un basural

En contacto con Andrea Lazarte, Mario Ábalos, Diputado Provincial Mandato Cumplido comentó su desacuerdo con el cementerio que se construyó en el medio del municipio de Cerrillos para contagiados de covid-19.

”Yo considero que esto tendría que haberse hecho en otro lugar. Comprar el terreno y hacer un cementerio en otro lugar. Eso está cerrado con tela de pasacalles que usan para los corsos. Ya van siete sepulturas de fallecidos por COVID-19”. En este sentido indicó ”hay un comentario que se hacía de que en una fosa pueden entrar hasta tres cuerpos y que ponían capaz de cal. Yo en realidad no conozco el protocolo del enterramiento, sé que no van en nichos. El actuar cementerio no tiene nicho tampoco tienen espacio para hacer sepultura bajo tierra. Entonces tomaron este terreno que estaba aprobado para expropiación pero dadas las circunstancias de esta pandemia yo creo que la señora Intendente, Yolanda Vega es la titular del COE de Cerrillos tiene que ver donde interviene”.

En relación a este tema insistió que esta en desacuerdo con el cementerio que se encuentra en medio del pueblo. ”Estamos hablando de un lugar que está a 5 cuadras de la plaza principal. Das la vuelta y está el hospital Santa Teresita, hay casas y ese cementerio está pegado a una casa. Hay chicos, hay animales, es decir que, yo creo que acá la intendenta dispuso que se hiciera sepultura para los casos de covid-19 sin haber tomado los recaudos necesarios, si no en caso contrario que presente la carpeta del legajo técnico donde diga que obra públicas autoriza”, comentó.

En este sentido indicó, “La intendenta Vega autorizó que se entierren personas en un basural, ese predio nunca fue cuidado, ni preparado. Ojalá que el Concejo tome intervención, tienen que decir pare la mano señora, aquí no se entierra más. Hay que establecer una parcela para que se hagan las sepulturas. Hay un alto riesgo, no es el lugar. Los vecinos que están a la vuelta, no saben qué está pasando. La intendenta cree que es dueña del pueblo, es una gestión corrupta, no rinde absolutamente nada. El cementerio no tiene lugar para sepultura. Está colapsado”, finalizó.