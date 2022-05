Güemenses molestos porque se descarriló un tren

Hubo mucho enojo y desconcertación por parte de los güemenses, ya que hoy a las 6 de la mañana se descarriló un tren de rutas Argentina en General Güemes, el famoso «trencito».

No hubo heridos ni lesionados, pero los pasajeros se quedaron porque nadie les dió una solución. Ante el incidente Ángel Tesseira, periodista indicó a Agenda/ Salta que una situación similar había ocurrido el día viernes.

«Hoy a las 6 de la mañana en el horario de partida del tren, que va desde General Güemes con destino final en Campo Quijano.

Y las 6:17 en un cambio de vía del ferrocarril Belgrano ha descarrilado, por supuesto la gente se asustó y de ahí los tuvieron que trasbordar a otro trencito que partió a las 7:05 rumbo a Campo Quijano, estas cosas están ocurriendo de manera llamativa. Por ejemplo el día viernes una máquina que realizaba maniobras, tuvo un desperfecto eléctrico y quedó la formación, obstaculizando el tránsito vehicular y peatonal, por su puesto produjo un caso», dijo.

Según Tesseira, no cree que sea falta de mantenimiento, pero que no están habituados a este tipo de cosas. «Me imagino que la gente del ferrocarril va a tomar los recaudos necesarios para que este tipo de cosas no ocurra».

El periodista resaltó que la gente decide tomar el «trencito» por su precio, ya que es el vehículo más barato en tarifa, que tienen ahí. «El pasaje de Güemes a Salta sale $16 en tren, a Campo Quijano $30 en colectivo, y es la única empresa que trasporta a los pasajeros, la veloz del Norte $180 y los remises compartidos $400 por persona. Hay una enorme diferencia de precios, por eso la gente opta por viajar en tren».

Finalmente, señaló que el tren puede cargar hasta 150 personas. «Este tren, el año pasado tuvo un accidente producto de la imprudencia de los conductores que van a cruzar el paso nivel. Es una empresa mixta del estado y con inversión de un capital privado», indicó.