Güemes: Mientras los partidos políticos se preparan para las elecciones, sigue la problemática docente

El periodista Ángel Teseira ofreció un amplio panorama de lo que acontece en el departamento salteño General Güemes previo a las elecciones legislativas del 15 de agosto.

La situación de los docentes está teniendo repercusión en distintas zonas de la provincia. En el caso de General Güemes, hoy se movilizaron los maestros y se apostaron en el ex Peaje Aunor en forma de protesta.

“Hace rato estuve en contacto con los docentes de Güemes y me contaron que no han sido recibidos por el vice gobernador y que directamente se cortó el diálogo con el gobierno de la provincia”, confirmó. Además hay un grupo de docentes fuera de la Casa de Gobierno, otro en San Lorenzo y el grupo más grande en el ex Peaje Aunor. Por otra parte advirtió que esta noche los docentes iniciarán un paro por tiempo indeterminado.

En otro orden de temas, contó cómo se vive el cierre de campaña en la localidad. Dijo que este mes de promoción fue tranquilo, no hubo enfrentamientos ni ruptura de carteles. “En estos momentos se desarrolla una caravana de Camilo Laime candidato de Frente de Todos, tratando de impactar a la gente de que lo vote”, contó.

“Esperamos que sea una fiesta de la democracia, que se sepa aceptar el resultado y el que gane sepa tomar la responsabilidad con este que es el departamento más atrasado de la Provincia de Salta”, dijo haciendo referencia a las elecciones del próximo domingo. Opinó que el estancamiento hace que la gente no quiera votar y hay rumoreo de que la algunos prefieren pagar una multa antes que dar su voto a los candidatos.

Para finalizar explicó que el sábado 14 llegarán las maquinas destinadas al acto eleccionario, mientras tanto los partidos políticos están trabajando en la capacitación con el simulador de votos. “Esperemos que después de las elecciones se preste más atención a Güemes y sepan estar a la altura para ver crecer de nuevo este departamento que es muy importante en Salta”, culminó Ángel Teseira.

