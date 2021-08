Guillermo Capellán: “Estaba pensando en no participar en estas nacionales porque no veo peronismo”

El político y astrólogo, Guillermo Capellán, dialogó con “Máxima Tarde” y dio su opinión sobre los resultados de las elecciones legislativas del 15 de agosto pasado.

“Si la estructura romerista se oponía íbamos a tener a Juan Esteban de presidente en la Cámara, Bettina de intendente y estarían listos para volver en 2023”, inició diciendo Guillermo Capellán. En su opinión Emiliano Durand fue un montaje para llevar a un puesto seguro a Juan Esteban Romero, que “entró a los empujones”.

“Estaba pensando en no participar en estas nacionales porque no lo veo al peronismo”, dijo. Hizo referencia a que el PJ actual fue “vaciado” por Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero, para luego poner de “portero” a Miguel Isa y ahora al actual gobernador Gustavo Sáenz. Por otra parte sugirió que la presidencia de Miguel Isa no convoca y añadió: “Tener el 3% es vergonzoso para un partido de Perón y Evita”. También remarcó que fue elegido “a dedo” por el gobernador de Salta.

Respecto al ámbito municipal hizo referencia a la Intendente de la Ciudad de Salta y dijo que Bettina Romero hizo la peor gestión: “Nunca hubo una gestión tan mala como la de la señora Bettina”. Para finalizar dió aliento a los argentinos y dijo que en el mes de septiembre va haber una reactivación total del país.

