Guillermo Durand Cornejo “Soy candidato porque hay otros que no son de Salta, cambiaron el domicilio y hoy estamos compitiendo”

En diálogo con Andrea Lazarte, por Cadena Máxima, el precandidato a diputado nacional por Salta, Guillermo Durand Cornejo, invitó a la ciudadanía a votar en las elecciones PASO del próximo 12 de septiembre. Aseguró que es necesario que la sociedad se comprometa y determine qué clase de país quiere.

Cornejo indicó que en el contacto que ha tenido con el ciudadano de la provincia ha notado un enojo generalizado hacia lo que está sucediendo “la gente está muy enojada, el enojo tiene un motivo que son las malas decisiones y sí tiene responsables: son las autoridades del país que no han hecho bien las cosas” dijo.

“El país no marcha bien, no podemos caer más de lo que estamos y necesitamos diputados que le pongan un freno a las autoridades del país que no están viendo la realidad” expresó.

Consultado por la motivación que lo llevó a ser candidato, cuando hace algunos años había manifestado que no lo sería, dijo que son varios los motivos que lo empujaron a que decida presentarse nuevamente: “entre las razones están los candidatos que tienen domicilio en otro lado y quieren ser diputados en nuestra provincia cuando no tienen idea de qué nos está pasando” dijo.

Durand le pidió a la sociedad que voten, que se animen “no dejen su suerte librada”. En este sentido, les dejó un mensaje a los que votan en blanco “soy parte del problema si voto en blanco siempre”. Por último, pidió no votar a los candidatos que están emparentados o relacionados con el Gobierno Nacional.

“¿Y quién me jubila? A mí me jubilará la gente” finalizó contestándole a todos aquellos que cuestionan su candidatura.