Gustavo Bren: “Cuando la sociedad se despierte después de esta pandemia, algo va a suceder”

El Analista Político, desde Buenos Aires, dialogó en “Máxima Tarde”

En vísperas de lo que serán las PASO Nacionales, Bren brindó un panorama sobre la realidad en la que nos encontramos y lo que pueda llegar a suceder el domingo.

“Lo primero que hay que decir, es que el mundo está con duda, es lo primero que hay que decirle a los salteños”, comenzó afirmando el Analista. Además, agregó que “si se vienen viendo las últimas elecciones, es un poco lo mismo”, ya que “siempre han perdido los oficialismos”.

En cuanto a los políticos que participarán en las PASO, Bren brindó una mirada crítica: “Los políticos, no importa del signo que sean, o no saben, o no pueden, o no quieren, evidentemente no le encuentran la vuelta. El único indicador que uso es que cada vez hay más pobres. La gente está cansada, pasamos por un año y medio de pandemia complicado. Argentina es otro país comparado con hace 40 años”.

Con respecto a un nuevo plan al que se debería apostar en los próximos años, el Analista comentó: “Siempre se trata de buscar una solución diciendo que el anterior se equivocó en todo. Nunca pasa lo que tendría que pasar, que se sienten todos los políticos y hagan un diagnóstico y tomen elecciones. Acá se tendrían que juntar y decir los problemas y tratar de hacer un arreglo con el país, pero con un plan que dure 10 años, y decirle a la gente la verdad, que no esperen resultados rápidos”.

Por otro lado, Bren opinó sobre las diferencias que existen entre la actualidad, hace 40 años atrás: “No hay que olvidarse, la gente que tiene más de 40 consiguió vivir en un momento donde la Argentina medianamente estaba bien. Los jóvenes vivieron siempre en crisis, entonces ellos como que están rebeldes, los 2 partidos mayoritarios no les están dando soluciones, son los votos que por ahora van a captar gente por fuera de los grandes partidos. La juventud está muy perdida, siente que no tiene futuro, los chicos ahora ven que van a estar peor que sus padres”.

Finalmente, el Analista afirmó que luego de la pandemia, la gente podría “despertar” y revelarse en contra del gobierno: “Cuando la sociedad se despierte después de esta pandemia, algo va a suceder. A nosotros nos dicen que nuestro poder es el voto, pero claro, te dan a elegir entre un perro todo lleno de parásitos y un gato que no puede caminar, entonces, en esa óptica binaria que se vota al menos peor, siempre terminamos perdiendo nosotros. Creo que los argentinos se están cansando del lugar hasta donde entre todos fuimos”

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: