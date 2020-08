Gustavo Sáenz: “Si no entendemos que nadie se salva solo, vamos a tener serias consecuencias”

Fueron las declaraciones del mandatario provincial en marco de la entrega de viviendas del Barrio Pereyra Rozas de Capital. En la oportunidad llamo a tomar conciencia y se refirió a las nuevas medidas.

El Gobernador de la Provincia encabezó la entrega de 84 viviendas y agradeció al equipo del IPV, “el esfuerzo que están haciendo en medio de una situación difícil que estamos viviendo”. Bajo protocolo COVID-19, autoridades provinciales entregaron las llaves correspondientes a la etapa 2 del barrio Pereyra Rozas de la ciudad de Salta. Las mismas están compuestas por 68 dúplex, 12 casas en planta baja y 4 casas adaptadas.

Durante su discurso expresó “algunos pretenden que los que tenemos la difícil responsabilidad de gobernar seamos magos”, apelando a la responsabilidad social y en referencia a lo dispuesto por el COE provincial en la noche de ayer indico “hay mucha gente irresponsable, lamentablemente no piensa en el daño que puede causar a otro. Pensábamos que esta pandemia nos iba a ser mejores personas”.

por otro lado, mientras hacia la entrega de viviendas en Pereyra Rozas, Sáenz señalo “entiendan que no tienen que esperar que una muerte toque una puerta de su casa. No es generar miedo, el miedo paraliza. No queremos un pueblo paralizado, sino un pueblo consciente, unido, trabajando todos juntos para vender este virus que el mundo no pudo vencerlo”.

Para finalizar, reconoció la falta de recursos humanos, y mencionó que “el problema no son los contagios, sino que colapse el sistema de salud”, y llamó a tomar conciencia a los irresponsables que salen por las noches y hacen que el contagio sea más rápido poniendo en peligro a muchas personas, “le pedimos de corazón a los salteños que acompañen y entiendan la situación”.