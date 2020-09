Gustavo Solís: “En Salta la política de salud no se hizo ver, no tuvo tiempo de implementarse”

El intendente Gustavo Solís contó cuál es la situación de Rosario de la Frontera respecto a la pandemia.

El departamento Rosario de la Frontera es uno de los que ha presentado menos casos de covid-19 en la provincia. Gustavo Solís, intendente de la localidad, explicó: “Por un lado en cuanto a la situación local hay 7 personas que contrajeron covid-19 y ninguna corre riesgos. Aparte hay 3 personas que tienen síntomas, sus muestras están en proceso y están internadas en el hospital municipal”. Resaltó que están esperando algunos resultados y se están enfocando en la concientización de la gente ya que muchos viajan a trabajar a capital.

Respecto al sistema de salud provincial opinó que es una cuenta pendiente y que no se podía esperar algo distinto. “Sabíamos que en cualquier momento podíamos colapsar”, dijo. Por otra parte opinó que la política de salud en Salta no se hizo notar y no tuvo tiempo de implementarse. También habló sobre la importancia de hacer un buen análisis del financiamiento y dijo: “Hemos tenido estos 5 meses para prepararnos mejor y que hoy no tengamos cuello de botella con los análisis PCR”.

En los últimos días muchos intendentes de los diferentes departamentos provinciales, han demostrado su descontento con la Ministra de Salud Pública, Josefina Medrano. Para Solís la ministra es la encargada de conducir la cartera y al gobierno le corresponde tener un plan de acción. Aun así se demostró convencido de que la pandemia los va a golpear con más fuerza.

Debido al crecimiento de la pandemia en la provincia, a modo de prevención han ampliado una clínica y no obtuvieron respuesta del equipamiento. Reconoció que todavía no lo necesitan pero agregó: “Vamos a pedir que cuando necesitemos elementos, los rosarinos tengamos cobertura”.

“Tener inhabilitados los bares, restaurantes, gimnasios y talleres culturales es una medida que provoca enojo en la gente pero después nadie puede reclamar que no se hizo nada para cuidarlos”, dijo. En cuanto a la asistencia económica explicó que están viendo desde el área de Hacienda del municipio, la posibilidad de brindar alguna contención. “Es preferible ayudar a gestionar un IFE o un ATP, antes que después sufrir la falta de oxígeno”, contó.

Se aproximan tiempos difíciles en las próximas dos semanas y se prevé que el virus se quede por un largo tiempo. Gustavo Solís dijo: “Hoy estamos relajados en tema de asistencia médica, pero creo que en algunas semanas podemos vernos complicados”. Finalmente aclaró: “Vamos a esforzarnos estos días para que no nos falten insumos”.

Podes escuchar la entrevista entera acá: