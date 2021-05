Gustavo Solís: “Uno ha sido elegido para gobernar, yo no elijo las circunstancias, las marca la realidad”

El intendente de Rosario de la Frontera dialogó en máxima tarde

Para contar un panorama sobre su gestión y como es la batalla día a día contra el COVID, Solís charló con el equipo de máxima tarde. El primer tema a tocar fue un análisis personal sobre su gestión como intendente: “Específicamente en lo referido a nuestro espacio, ya es nuestro 6to año de gestión, tenemos un nivel muy importante, nunca estuvimos viviendo costos políticos, siempre buscamos el bien común, y en esta oportunidad, tuvimos que tomar ciertas decisiones. Vamos a ser muy competitivos en estas elecciones, y en lo que respecta en el panorama provincial, sigue habiendo una incertidumbre en la fecha”.

Por otro lado, el intendente habló sobre cómo fue y es batallar día a día contra el coronavirus: “Nosotros venimos colaborando en esta nueva etapa sin tener quizás el manejo que tuvimos en un comienzo, cuando no había circulación comunitaria, cuando el limite provincial estaba cerrado, una vez que hubo transmisión toma preponderancia el sistema de salud. Nosotros siempre estamos presentes y tomamos medidas, por ende cuando vimos que en las 2 semanas teníamos muchos casos, decidimos tomar algunas medidas, para tratar de frenar la circulación y tratar de disminuir la cantidad de positivos activos. Como intendente lo ultimo que espero es que no hayan camas para mis ciudadanos. Uno ha sido elegido para gobernar, yo no elijo las circunstancias, la marca la realidad y hoy la realidad marca la pandemia, pero estamos a la espera, no descartamos nada”.

Finalmente, Gustavo afirmó que está dispuesto a comprar vacunas para su departamento: “Lo que me comentaron es que, Aguilar, si bien hubo un intento por adquirir dosis de sputnik, todavía no pudo concretarse en virtud, ya que el laboratorio debe cumplir con nación. Nosotros seguimos en espera, en la ultima reunión ratificamos la decisión de comprar 10.000 dosis, así que nuestra voluntad sigue presente, obviamente entendemos que no nos permite hacer una compra directa, pero si estamos dispuestos”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/5BtCageQDA/