Gutiérrez “Hay prácticas ambulatorias necesarias para evitar complicaciones de cuadros en pacientes”

El Vocero y Vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta, Lic. Mariano Gutiérrez, se comunicó con “Lazarte’n por el Mango” para hablar de las suspensiones de cirugías en distintas clínicas y sanatorios. “Nos llamó un poco la atención la instrucción del COE donde nos avisaban que se suspendían las cirugías” afirmó. De la misma manera, manifestó que las camas en terapia intensiva están en ocupación alta ya sea por COVID-19 u otras patologías y esto complica de por si que las cirugías programadas que tenían la posibilidad de terapia, se posterguen para más adelante.

Por otro lado, el Lic. Mariano Gutiérrez, hizo referencia a la ‘crisis’ que están pasando en las clínicas y sanatorios privados por la falta de medicamentos. “Son varios medicamentos que se usan para el paciente que necesita entubar” aclaró. Para calmar la cuestión, dejó en claro que las clínicas tiene para abastecerse una semana más y que el problema se solucionaría en tres días, según lo informado por el Ministerio de Salud.

A su vez, remarcó la crisis económica que vivieron al no atender pacientes y con los pacientes COVID-19 a precios menores. “Hemos conseguido alguna ayuda del gobierno provincial en cuanto una extensión de impuestos hasta septiembre”. También resaltó que las clínicas no están en una situación de equilibrio y varias se encuentran en riesgo algo: “se vienen endeudando para seguir pagando los sueldos”. Con respecto al posible cierre de algunas clínicas privadas, dijo que en ese caso pasa a mano del gobierno provincial para que no dejen de atender. “