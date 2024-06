Habló el papá de Loan y reveló detalles inquietantes

Danilo Peña contó cómo fueron sus últimos minutos junto al menor. Loan falta de su casa desde el 13 de junio, cuando fue a buscar naranjas tras una reunión familiar.

Danilo Peña, el padre de Loan, el nene desaparecido en Corrientes, habló este martes con A24 y reveló detalles inquietantes sobre el último almuerzo que tuvo su hijo junto a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, el ex marino y la ex funcionaria detenidos.

«Llevarlo al almuerzo fue una decisión de último momento. Le dije que me iba al campo y me dijo que lo lleve. Nunca había ido a la casa de la abuela», contó sobre lo que pasó el último día que vieron a Loan, tras una juntada familiar, y recalcó que nadie sabía que llevaba al nene a comer.

Además, reveló que al llegar no estaba el resto de los invitados. Sólo se encontraba su hermana cocinando. Con respecto a la pareja de detenidos, Pérez y Caillava, dijo que no los conocía y que no tiene «amistad» con ellos.

«Yo no noté nada raro en el almuerzo. Estaba confiado», sostuvo Danilo. «Yo pensé que (Loan) estaba en el patio jugando. Mi hermana fue la primera que me dijo que Loan no había llegado. Y yo le dije que estaba con los chicos. Y ahí me dijo que habían ido a buscar naranjas», argumentó.

En esta línea, el padre aseveró que nadie le había pedido permiso para ir al monte. Y sobre la pareja de Pérez y Caillava dijo que «salieron y se fueron tranquilos, se fueron al pueblo ya sabiendo que el nene estaba perdido. No mostraron preocupación».

Sobre este dato, explicó: «Ellos ya sabían que no estaba Loan e igual se fueron. Saludaron tranquilos. Dijeron que tenían que ver un partido de River. ‘Me voy porque tengo que mirar el partido’. Ahí nos levantamos. No sé por qué no colaboraron con la búsqueda», explicó.

Fuente: A24