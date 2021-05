Habrá más controles policiales para restringir la circulación de gente

El comisario Miguel Velarde dialogó con máxima tarde

En medio de la incertidumbre de si en salta se aplicarán las medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández, la policía de Salta preparó y reforzó nuevos operativos de seguridad contra el COVID. Para comentarnos más sobre el tema, el comisario Miguel Velarde charló con el equipo de máxima tarde.

“Nosotros recibimos directivas precisas del jefe de la policía de hacer un trabajo de estudio tanto a nivel nacional como provincial, con un estudio situacional, para ver en donde hay mayor concentración de personas en los horarios restringidos. En la mañana de hoy se puso en funcionamiento un nuevo operativo que se va a llevar a cabo a partir de hoy, todos los fines de semana, a partir de las 23:30 horas, que va a consistir en un redoble de esfuerzos, lo cual significa que se van a reforzar los operativos que se venían realizando. En principio los que se vienen haciendo para control comercial y gastronómico, se va a hacer un acompañamiento mucho más presente para controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias que se tienen que cumplir, y luego para recordar el horario de cierre de esos lugares. También se van a multiplicar la cantidad de controles viales y también habrá controles peatonales en zonas estratégicas es muy posible que se puedan generar vallados en algunos lugares”, afirmó Velarde ante el refuerzo a los controles vehiculares y peatonales.

Además, ante el procedimiento que se llevará a cabo a las personas que circulen en los horarios no permitidos y que no sean esenciales, el comisario dijo: “Aquellas personas que no puedan justificar su permanencia o circulación en la vía pública, vamos a trabajar con la identificación, interacción y la consulta con la fiscalía que corresponda conforme a la falta que se cometa, si se trata de una contravención, con la fiscalía contravencional, hacer el acta para que después sea multado por la fiscalía. En el caso de que esta persona no se quiera identificar o no coopere con los procedimientos policiales, se puede llegar a una demora, o puede llegar gastas una retención del vehículo, todo esto consultado con la fiscalía de por medio, que va a avalar el procedimiento a realizar. En el caso de que la persona acceda se realizara el acta de infracción correspondiente, se va a retirar y luego seguramente será multado”.

Finalmente, ante la ayuda de las personas a identificar las violaciones a las normas, el comisario afirmó: “La participación es muy activa y muy buena, les pedimos a los vecinos que sigan. Resaltar también de que no son todas las personas las que infringen las medidas sanitarias, sino que son un pequeño grupo y es con ellos con los que queremos trabajar desde la concientización para poder hacer que respeten las medidas. Las personas que vean que no se respetan las medidas, inmediatamente llamar al sistema de emergencias 911 y se va tratar de atender la totalidad de demandas ciudadanas que ingresan, algunas de ella tendrán más demora, pero lo que hizo jefatura de policía es multiplicar los esfuerzos y que el 100 por 100 de los efectivos van a atender la emergencia en materia sanitaria.

Si queres escuchar la nota completa, ingresa al siguiente link:

https://fb.watch/5cdhkYvgBU/