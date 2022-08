Hace año y medio ya/ Peligra la producción y 70 familias en el Norte y Recursos Hídricos no quieren atenderle las llamadas

En comunicación con Andrea Lazarte, Antonio Causarano, productor de limones contó la falta de comunicación que existe entre el sector y Recursos Hídricos.

Para poder sacar la producción es necesario atravesar un río, hace dos años hubo una crecida y se vió afectado el 50% de la mercadería y maquinaría.

Por este motivo el productor, señaló que hace un año y medio solicitó a Recursos Hídricos para proponerles trabajar en conjunto con ingenieros y desde el sector aportar máquinas para trabajar en el Río Blanco.

«Los técnicos no vienen, los funcionarios no atienden el teléfono, hace año y medio hice la solicitud, hay momentos en que uno se siente solo, somos 70 familias detrás de esto, si el Río Blanco vuelve a crecer no solo perdemos la producción, perdemos la finca».

De esta forma, Antonio Causarano, explicó que es una situación compleja la que viven actualmente, la cuál parece no importar a Recursos Hídricos.

«Si nosotros nos llegamos a meter por cuenta propia, corremos un gran riesgo, debido a que sí llega a suceder una catástrofe la culpa es de nosotros», concluyó.