Hace tres meses el hospital de San Martín no tiene médicos cirujanos

El Diputado Franco Hernández habló sobre la situación en el área de salud en el departamento de San Martín.

Hoy el Diputado Provincial Franco Hernández habló en medios de comunicación sobre la situación sanitaria que está atravesando el departamento salteño de San Martín. “Hace tres meses no tenemos médicos cirujanos en el hospital Juan Domingo Perón que es cabecera”, contó en diálogo con Cadena Máxima. Además sumó que los cirujanos que trabajaban en el nosocomio cobraban la mitad que los profesionales de capital. Esto es inviable para la localidad y la zona, teniendo en cuenta que los hospitales de Mosconi, Aguaray y Positos no cuentan con terapia intensiva. “Es una falta de respeto venir a recorrer obras de la gestión anterior cuando no tenemos médicos en el hospital”, opinó el diputado.

Por otra parte no quiso hacer referencia al intendente, pero aseguró que desde que él asumió como diputado hace su trabajo como corresponde y en representación del pueblo sanmartiniano. Respecto a la vacunación en el departamento explicó que fue gracias al reclamo de la oposición en la Cámara, que se empezó a vacunar “por todos lados”.

También añadió que cuando llega la época electoral parece que los funcionarios se olvidan de trabajar en el sector público. “Hacer campaña política poniendo una vacuna realmente es caer muy bajo”, dijo. Añadió que el gobierno tiene la obligación de inocular a los ciudadanos ya que cada uno paga impuestos y eso se transforma en servicios como la salud y la justicia.

Por otra parte pidió la descentralización del presupuesto y que se destine más para el norte provincial. Dijo: “Voy a acompañar los proyectos de la provincia que sean para toda Salta y especialmente para San Martín”. “Exigimos que el poder ejecutivo administre una plan de distribución económica para la gente de Salta”.

Para finalizar dijo que si eligen un doctor de la talla de Payo para que sea gerente del hospital Juan Domingo Perón, deberían darle respuestas a las gestiones.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/5-ESyb2R_4/