Héctor Chibán: “El Gobierno debe asumir la responsabilidad de sus actos”

El Expreso del Mediodía mantuvo diálogo con el Diputado Provincial, Héctor Chibán quien dijo “El Gobierno debe asumir la responsabilidad de sus actos” tras presentar un escrito refiriéndose al último anuncio del Gobernador Gustavo Sáenz.

“El gobierno no ha efectuado ninguna inversión en estructuras sanitarias en lo que va de la pandemia y la sociedad es la que ve las consecuencias y son errores del gobierno que no se hace cargo , que deje de victimizarse. Él busca hacerlo pero la víctima aquí; es la sociedad.”

Chibán dijo “el gobierno no nos convoca para trabajar en conjunto con medidas que benefician a la sociedad, por ejemplo abrir los bancos en el horario de 06:00 a 12:00hs porque el jubilado se levanta temprano, va y lo hace. El comercio también puede modificar su horario y no estar pensando que le cierran las puertas mañana, este gobierno no quiere trabajar en conjunto no somos la grieta en medio de una pandemia”.