Herencias y sucesiones: ¿qué le corresponde a cada uno?

El tema de las sucesiones y de las herencias es un tema muy discutido, lo cierto es que cuando sucede el fallecimiento de los seres queridos, aparecen todos los familiares a reclamar sus derechos.

Christian Benegas y docente de la universidad Católica de Salta, explicó que nuestro derecho está basado en el derecho de la propiedad cosas que pertenecen al patrimonio de una persona como un atributo. “Todos tenemos un patrimonio, aunque sea la ropa que tenés puesta es tuya y es de tu patrimonio y cuando morimos ocurre y nace esta rama del derecho que se llama: ´derechos sucesorios´”, dijo.

Asimismo, señaló que hay situaciones que se van dando, durante el proceso de suceder al muerto en su derecho, “una de ellas que establece como heredero forzoso y legal es ser hijo, si no tuvo hijos son los ascendientes, papá o mamá, en caso de no haber serán los conyugues o afines”.

No obstante, la ley obliga a hacer un trámite judicial, denominado el “juicio sucesorio”. “El juicio, a veces, trae ciertos roces porque el patrimonio no es uniforme y no da para dividir en porcentajes iguales, hay que salir a vender y hay que salir a compensar para que todos hereden”, añadió.