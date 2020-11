Honran a los tripulantes del submarino ARA San Juan

En diálogo con Máxima Tarde, hablamos con Isabel Polo, hermana de Daniel tripulante del Ara San Juan a cumplirse 3 años de su desaparición.

La Armada Argentina rendirá honores a los tripulantes del submarino ARA San Juan en la Base Naval de Mar del Plata y también en alta mar. La ceremonia central se realizará el domingo por la mañana en la plaza de armas de la base marplatense, asiento de la Fuerza de Submarinos.

El tributo a los 44 submarinistas fue organizado por el jefe naval, contralmirante Julio Guardia quien recibirá al ministro de Defensa Agustín Rossi y asistirán 120 familiares directos de los tripulantes fallecidos en el naufragio ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

En charla telefónica con Isabel, familiar de Daniel tripulante del Ara San Juan comentó la imputacion al ex Presidente Mauricio Macri, y el ex Ministro de Defensa, Oscar Aguad “Un grupo de familiares junto a la Dra. Carreras presentaron esta denuncia, donde los denuncian por traición a la patria, por no haber accionado en tiempo y forma el rescate de los 44, en ese tiempo fue desestimado en Caleta Olivia”.

“En su momento la comunicación con Macri y Aguad, fue mala o nula. Lo de Aguad fue muy arrogante, no se pusieron a disposición como si lo decían publicamente”, comentó Isabel.

Con respecto, a la imputación por la causa de espionaje ilegal de la AFI, Isabel en esta causa fue querellante “Los denunciamos inclusive en el marco de las declaraciones de la comisión bicameral”, afirmó.

Finalmente, un mensaje para Daniel y su recuerdo “Pasaron tres años y pareciera que fue ayer, realmente, uno no toma dimensión en la velocidad que pasó el tiempo. Espero que haya justicia, no sé cómo, ni cuando, ni dónde pero me encantaría que esta causa no quede cómo la de AMIA, por ejemplo, me gustaría que sea como le dije al Ministro Agustín Rossi y no quede en la nada”, finalizó.