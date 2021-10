Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Karina Brito, promotora de salud, dialogó con todo el equipo de “Máxima Tarde”

Es un problema que afecta tanto a hombres y mujeres, sin embargo, estas últimas son quienes mayormente lo padecen. Hoy, como todos los 19 de octubre, se celebra el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, y para comentar más detalles sobre el tema, Brito, quién está a cargo de una importante campaña de concientización llamada “Octubre en tu seno”, habló con todo el equipo.

“Es una patología que me atravesó siempre, porque he tenido familiares cercanos, mi marido trabaja con pacientes oncológicos, porque tengo amigas que ya no están en esta tierra y por ellas llevo este papel. Trato de hacerlo de una manera diferente, poco convencional, es mostrando el cuerpo, en una campaña que ya lleva 4 años”.

Además, Brito se refirió al trabajo que viene haciendo con “Octubre en tu seno”: “Más allá del contenido informativo que tienen las imágenes, he venido utilizando el año pasado mis redes sociales para trabajar conceptos, qué eran los anticuerpos, la pandemia , el virus, era utilizar las redes sociales con conciencia. A partir de acá he contactado a dos personas maravillosas, que juntos, si bien ya la tenía armada, se llegó a un gran producto y estoy enamorada de todas las imágenes”.

En cuanto a los trabajos y las políticas de concientización que se vienen haciendo a lo largo de los años, Karina señala que está disconforme y que se puede hacer mucho más: “Me encantaría que existan más políticas, sobre todo los 19 de octubre, donde la OMS ha fijado este día como el día de la lucha. La prevención nos ayuda a cuidar los recursos, cuando la enfermedad ya está instalada vamos presentando síntomas, diversos factores nos dicen que ya está instalada. Quizá apoyando técnicas de autocuidado podemos revertir esta situación y las dramáticas cifras que se vienen viendo”.

Finalmente, la promotora comentó que el objetivo de esta campaña es “hacer florecer a la persona”, algo que “quizá desde la patología es raro, pero que muchas personas lo han logrado y pudieron dejar una enseñanza para otras personas y generaciones futuras”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: