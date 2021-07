Hoy se cumplen 45 años de la Masacre de Palomitas

Después de 45 años de la Masacre de Palomitas, las causas contra los agresores avanzan lentamente.

El 1976 fue un año que marcó la historia de los salteños. En medio de una dictadura militar el coronel Carlos Alberto Mulhall, solicitó el traslado de 11 personas que se encontraban en la cárcel Villa las Rosas. El juez Ricardo Lona, sin pedir muchos detalles, autorizó el pedido para llevarlos a un lugar de mayor seguridad, pero eso nunca sucedió. El 6 de julio de 1976, perdieron la vida seis mujeres y cinco varones por discernir en los ideales políticos que se manejaban por entonces.

La profesora Nora Leonard es referente de la Asociación Lucrecia Barquet y le tocó vivir en primera persona lo que sucedió en 1976. Planteó que la dictadura no fue casual, sino que los militares estudiaban en Estados Unidos y eran preparados para defender los intereses de ese país.

Remarcó que durante el gobierno de Alfonsín y con la aparición del movimiento Cara Pintada, al mandatario le faltó tomar medidas contundentes. Es por eso que los juicios contra los agresores se vieron paralizados y lo único que se podía hacer era escuchar testimonios.

El 19 de diciembre de 2001, se presentó a dar testimonio el ex capitán Hugo César Espeche. “Le dije que él había destruido mi familia y me pidió perdón. A partir de ahí pasó a ser un asesino confeso y fue detenido en diciembre de 2010”, explicó. También añadió que en ese entonces el Juez Ricardo Lona recibía los Hábeas Corpus y los omitía. “Se reunía con los militares. Él no desconocía para que eran esos traslados, se paseaba en la fiscalía general cuando estaban picaneando a los compañeros”, dijo.

Nora agregó que les parece muy importante que se haga un cambio de los jueces, porque actualmente no tienen respeto por la ciudadanía. Además recalcó que los casos Palomitas I, II y III, no están cerrados, pero avanzan con una justicia lenta.

Finalmente hizo referencia a que necesitan el apoyo del gobierno, porque es el pueblo el que le hace homenaje a la fecha. “Sáenz ni siquiera firmó el decreto de los derechos humanos”, dijo. Y agregó que dentro del marco de la ley se deben respetar los derechos de las personas, por el simple hecho de ser personas.

