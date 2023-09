Hoy se realizará el sorteo para los debates presidenciales

La Cámara Nacional Electoral (CNE) llevará a cabo este jueves los sorteos relacionados con los debates presidenciales programados para octubre en Santiago del Estero y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se verán las caras y contarán sus propuestas los cinco candidatos que sortearon las PASO: Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda)

Representantes de los postulantes a la Presidencia de la Nación estarán presentes hoy a partir de las 12 cuando comience el procedimiento que se llevará a cabo con un bolillero manual en la sede del tribunal electoral.

El sorteo determinará aspectos como la ubicación de cada candidato en los atriles durante los debates y el orden de presentación, detallaron fuentes del tribunal electoral. Los debates tendrán lugar los domingos 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y, a la semana siguiente, 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un tercer debate se llevará a cabo el 12 de noviembre en caso de balotaje.

Los representantes acreditados para participar en los sorteos son Karina Milei y Santiago Caputo (Milei); Martín Siracusa (Bullrich); Juan Manuel Olmos y Santiago Garcia Vázquez (Massa); Diego Bossio (Schiaretti) y Guillermo Ermili y Carlos Platkowski (Bregman).

Además de participar en el sorteo, los representantes de los candidatos firmarán un reglamento que establecerá las normas del debate. Este reglamento ha sido elaborado en colaboración con un Consejo Asesor.

La presentación oficial del Debate Presidencial 2023 tuvo lugar el 31 de agosto y estuvo a cargo de las autoridades de la CNE, incluido su presidente, Alberto Dalla Via, su vicepresidente, Santiago Corcuera, y el juez de Cámara Daniel Bejas. Durante la presentación, Dalla Via enfatizó que el debate es un “bien público” y destacó el trabajo del Consejo Asesor del Debate 2023, compuesto por representantes académicos y de la sociedad civil. “Se trata de un debate institucional de carácter obligatorio fijado por ley y representa un bien público porque surgió desde la sociedad civil. Por eso entendemos que el debate no es de los candidatos, sino más bien de los ciudadanos”, manifestó en aquella oportunidad el titular de la CNE.

Entre los miembros del Consejo Asesor se encuentran figuras como los exjueces León Carlos Arslanian y Ricardo Gil Lavedra, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y especialistas en diversas áreas. El Consejo tiene como objetivo garantizar un debate “transparente, dinámico y participativo”, según las autoridades de la CNE.

¿Cuál es la sanción para los candidatos que no participen de los debates?

Según la Ley 19.945, la participación en los debates es obligatoria para los candidatos presidenciales. En caso de no participar, la sanción consiste en no otorgarles espacios de publicidad para su campaña electoral tanto en televisión como en radio.

Esta condición de obligatoriedad se estableció en 2016, con el objetivo de garantizar un marco serio y equitativo para el intercambio de propuestas. En las elecciones de 2015 -en las que resultó electo Mauricio Macri como presidente- el entonces candidato a jefe de Estado del oficialismo, Daniel Scioli, se negó a participar de la primera instancia de intercambio con el resto de los aspirantes.

Se justificó al explicar que para que se dé una discusión como la que se impulsaba, era necesaria una ley que le diera un marco serio al debate, con las mismas oportunidades para todos. “Sería importante que el Congreso impulse esa normativa”, había señalado. Si bien no se presentó en el primer debate, Scioli sí se enfrentó cara a cara con el ahora ex presidente antes del balotaje.