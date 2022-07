Ignacio González es el nuevo director ejecutivo del PAMI Salta

Después de numerosas quejas por la mala prestación de servicios, el Gobierno de la Nación decidió desplazar a la militante de la Cámpora, Verónica Molina del PAMI, en su lugar, fue designado el actual coordinador exfuncionario del Gobierno de la Provincia, Ignacio González.

De esta manera, el nuevo director afirmó a Agenda/Salta que encontrará soluciones ante estos pro problemas. «Desde el primer momento me ocupe de buscar e intentar sumar mayor cantidad de prestadores y poder trabajar con clínicas privadas para poder encontrar alternativas y soluciones».

González fue designado como Coordinador Ejecutivo en febrero de este año para secundar a la cuestionada Verónica Molina, quien tiene varias denuncias de los mismos afiliados. «Se que no es fácil y que no se resuelve de un día para el otro; tengo la vocación y la voluntad de poner lo necesario para lograr la mejor atención y prestaciones medicas de nuestros afiliados. Estamos convencidos que en una provincia con situación sanitaria compleja donde en muchos lugares solo hay del sistema público de salud, es fundamental la articulación con el ministerio y los actores para poder llevar soluciones de verdad».

Asimismo, González señaló que las autoridades del centro de jubilados San Joaquín y otro centro de Orán, se reunieron con clínicas y el circulo médico y que: «quedó claro las gestiones que se vienen realizando y el objetivo que tenemos en común de poner al alcance para que esto se efectivice».

El funcionario comentó que el compromiso es de las 2 partes de poner todo lo que está en a disposición. «Aquí lo importante marcar que esto no es una situación económica si no una sanitaria muy particular. Ayer tuve un intercambio de msj con el ministro y está la disposición de mi parte como PAMI, para que trabajemos juntos».