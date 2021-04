Imputaron a Gustavo Peñalva por amenazas y desobediencia

Peñalva debía asistir a declarar a Ciudad Judicial, pero no se presentó por respetar la perimetral en su contra.

El pasado viernes Gustavo Peñalva, padre de Luján Peñalva, debía presentarse a declarar en Ciudad Judicial. De acuerdo con su abogado decidió no asistir por la perimetral que le impusieron. “El fiscal apareció en mi casa con un policía de civil a las 00 y me notificó con un papel así nomas que me presente al otro día a las 8”, contó. Nuevamente Peñalva decidió no presentarse y el domingo lo volvieron a citar para el lunes. “Me abstuve y no declare porque es lo que habíamos acordado con el doctor Arancibia”, dijo.

Cuando se supo la noticia, algunos diarios de la provincia apuntaron contra Peñalva en sus publicaciones. “Los titulares de los diarios soltaron la mano a uno y dicen lo que dice la palabra oficial”, contó. Además sugirió que a los funcionarios les molestó que lleven la verdad hasta la puerta de Ciudad Judicial y espera ser absuelto de la imputación.

Sobre la situación de su hermana Marisa Peñalva que también había participado, dijo que vive en el exterior y nunca se le notificó nada. Comentó sobre una publicación en sus redes sociales donde ella decía que iba a tirar una bomba, pero se refería a una noticia bomba y los funcionarios lo tomaron como una amenaza. “Lo único que hacen es desordenar a la sociedad salteña, muchos se proclamaron en contra de estas medidas”, opinó.

La perimetral para que no se acerque a Ciudad Judicial ni a los funcionarios, sigue vigente. Pero Peñalva aclaró que no podrá ir a ningún almacén ni comercio, ya que él vive por la zona de Lesser y mucho de los funcionarios también. Finalmente contó que mantuvo reuniones con algunas organizaciones para debatir sobre la imputación insólita y les pidió que no organicen marchas, para resguardar a la sociedad del covid-19. “Hoy Abel Cornejo temeroso de que exista una marcha reclamando una justicia que no existe, prohibió las marchas. Lo que menos quiero es que la gente se pronuncie frente a la Ciudad Judicial”, culminó Gustavo Peñalva.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/50mdqjYKE-/