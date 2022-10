Indignación en el norte por los anuncios de obras que no se realizan nunca

Gabriel Ortiz, vecino de el Dpto. San Martín se comunicó con Pan & Circo y explicó que es imposible que los habitantes del lugar transiten cuando llueve.

«Esta ruta siempre se anucia, cada elección que hay, cada político que hay; que la asfalta, que le pone luz, que le pone todo. Desde la gestión de Gustavo Sáenz y el intendente, prometieron que se iba a comenzar con la ruta, pero no pasa nada hasta ahora. Eso fue el 2020».

Ortiz aseguró que toda la ruta es un desastre total. «En 2021 mandaron 2 maquinas, voltearon un poco el monte, dejaron módulos de tierra de trecho en trecho,hicieron 6km; llegaron las elecciones y se olvidaron. Quedó todo en la nada».

Además, afirmó que no tienen respuesta y que lo mismo pasó con la luz que iban a poner en Tonono. «Pusieron postes parte por parte y el resto quedaron tirados al costado de la ruta y nunca más. No tenemos pavimento, no tenemos luz, no tenemos prácticamente nada», dijo.