Inequidad/ El Estado Nacional abandonó al transporte público del interior

En comunicación con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, Claudio Mohr, presidente de SAETA, habló sobre el abandono del Estado para con el transporte público del interior del País.

El paro de colectivos se efectuó a nivel nacional, excepto en el área metropolitana de Buenos Aires y Chaco, el mismo cumplió sus 48 horas de reclamo por mejoras salariales de la UTA.

Los trabajadores quieren mejorar la paritaria del 50 por ciento que se había cerrado, dado que se quedó muy por debajo de la inflación y de lo que otros gremios están arreglando.

«El tema es de dónde surgirían los recursos para pagar este aumento, los Salteños y el interior sufren la ausencia de nación cuándo se trata de ayudar o colaborar al interior», dijo el presidente de SAETA, Claudio Mohr, quien responsabilizó al Gobierno Nacional por la situación.

«Hoy la provincia de Salta subsidia más del 55 por ciento y Nación, que aportaba un 40%, hoy aporta un 16% situación que no se da en el AMBA, donde los conductores ya consiguieron el acuerdo salarial que pedían», dijo Mohr.

«Esto habla a las claras del abandono al que nos está sometiendo el Gobierno Nacional. De los 100 pesos que se distribuyen 90 pesos se los lleva el AMBA»,siguió.

«Hay muchas actividades que cortó este paró, nación no aporta para el interior del país, no tenemos los recursos, hay que entender que las empresas tienen 3 ingresos, cuándo uno de estos no aporta, uno de los otros dos debe compensar», agregó el presidente de Saeta.