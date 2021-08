Informe de situación de General Güemes

El periodista Ángel Teseira del departamento salteño General Güemes contó cómo se vive el clima previo a las elecciones del 15 de agosto.

El próximo jueves 12 de agosto los candidatos deben culminar sus campañas políticas y supuestamente no se puede inaugurar ninguna obra. Sin embargo en el departamento General Güemes, se inauguró la terminal de El Bordo y otras gestiones. Al respecto el periodista dijo que intentó hablar con la Jefa de Prensa de Campo Santo y que siempre hay periodistas que responden a sus intereses. “Por más que ella diga que me convoco en reiteradas veces para una conferencia de prensa, no es así”, cuestionó.

Por otra parte hizo una crítica al Intendente Sergio Salvatierra y destacó las faltas en los barrios. “No se están haciendo bien las cosas en la pandemia, una delas preguntas es porque el intendente no se pone los pantalones y pide que se solucione el problema”, dijo. Resaltó que durante la campaña del Intendente prometió la inauguración de la terminal en 100 días y hasta ahora no está. “Lo importante es el arreglo de calles, las obras de agua, cordón cuneta, se hace obras que no redundan en la gente”, dijo haciendo referencia a una obra que tiene alrededor de 30 millones de pesos de presupuesto.

Finalmente sobre las próximas elecciones dijo que la gente no quiere ir a votar. Sin embargo las encuestas arrojan que el actual senador “Kety” Rosso lleva la delantera en buena imagen. El doctor Marcelo Quiroga que aspira al puesto de Senador Provincial está bajando el porcentaje de posibles votantes y Mario Cuenca estaría en tercer lugar.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/7k1Ziz3kSR/