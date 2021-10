Informe de situación de Orán

El periodista Maximiliano Conegliano de San Ramón de la Nueva Orán, dialogó con «Máxima Tarde» para dar un panorama informativo de la localidad.

Durante los últimos días en la ciudad de Orán se empezaron a hacer rupturas de calles y veredas. El periodista explicó que se trata de la colocación de fibra óptica pero lo que no aclaró el municipio es que después de colocadas las mismas, no arreglan las veredas y queda a cargo del vecino. «Los vecinos están preocupados por que la comunicación es muy estrecha y no están muy informados», dijo.

Sobre la situación política contó que regresaron al municipio antiguos funcionarios del Larismo y uno de ellos estuvo haciendo negociaciones. «Dicen que se lo habría visto a un ex funcionario del Larismo haciendo campaña para un político provincial», dijo.

Por otra parte acotó que el municipio de Orán está pasando un mal momento económico, al igual que Pichanal. «Le cortaron provisión de productos a Pichanal, no le están vendiendo absolutamente nada a la municipalidad por falta de pago, se habla de un gran embargo al municipio», sumó. La situación de Pichanal se complica cada vez más y hasta los funcionarios locales no pueden cargar combustible en su municipio.

Finalmente el periodista manifestó que desde el municipio no se hace nada por mejorar el tránsito que cada tanto produce un accidente víal. «El tránsto es caótico, las motocicletas no tienen papeles ni control, es una situación tremenda el tránsito en Orán durante todo el día», concluyó.

