Informe de situación de Salvador Mazza

En los últimos días, el Concejo Deliberante de Salvador Mazza solicitó informes al ejecutivo comunal sobre proyectos de planes de contingencia. “No hay un programa político que establezca los derechos y obligaciones que puede tener la población. Los concejales preguntaban de los proyectos de planes de contingencia”, contó la periodista Natalia Camacho de dicha localidad. En respuesta a esto el Intendente local Rubén Méndez dijo que están a la espera de capacitación del personal y recién podrán elaborar un plan de contingencia.

En otro orden de cosas la periodista explicó que la situación de los docentes en Salvador Mazza se agrava cada vez más. Hoy por la mañana los autoconvocados cortaron la Ruta Nacional 34, antes de llegar al Río Caraparí. Además adelantó que no está previsto otro corte, pero los docentes están juntando plata para viajar a la capital salteña y reforzar su lucha afuera de la Casa de Gobierno. “Es extraño que el gobernador Gustavo Sáenz no preste atención a este gran sector de docentes autoconvocados”, dijo.

Para finalizar Natalia Camacho opinó: “Es un capricho o este hombrecito no tiene la capacidad suficiente para destrabar esta situación. No podes desconocer a un grupo con una cantidad tan importante de autoconvocados y se cierre en no dialogar”.