Informe de situación de Salvador Mazza

En la localidad de Salvador Mazza hay una gran cantidad de funcionarios investigados por el cobro del IFE. El COE municipal no da información sobre las estadísticas de covid-19 y el hospital cuenta con solo seis profesionales. Además el Intendente no da respuestas.

La situación en Salvador Mazza empeora con el paso de los días. El intendente Rubén Méndez que está imputado por falta a los deberes del funcionario público, no da respuestas y viaja a la capital salteña constantemente para “gestionar no sé qué”, según contó la periodista Natalia Camacho. También se está realizando una investigación sobre Méndez por una ordenanza para destinar $15 mil a un niño con cáncer.

Por otra parte el mandatario de la localidad es el único que hasta ahora no presentó el presupuesto 2021 y sigue usando el del año 2018. El debate del presupuesto estaba pactado en el orden del día de la última sesión del Concejo Deliberante. Pero la presidenta del cuerpo deliberativo, decidió suspender la reunión por “falta de quórum”, aunque había cinco personas en sus bancas. Es decir la mitad más uno, teniendo en cuenta que en la localidad hay nueve ediles.

“La provincia de Salta está tildada por tener funcionarios que no tienen ética”, dijo la periodista haciendo referencia al cobro del IFE. Al respecto contó que se está realizando una investigación: “Salvador Mazza tiene tres concejales, uno de ellos es la presidenta del Concejo de la línea del gobernador. Los otros dos están siendo investigados por la justicia”, contó.

Sobre la situación del covid-19 en el norte provincial, explicó que no tienen datos del COE municipal y se rigen por el informe diario provincial. Además no se sabe si el COE municipal está en funcionamiento y nuevamente Méndez no da respuestas: “El intendente no está en la municipalidad, no responde el celular”. La única información certera que pueden tener es la que obtienen del director del hospital local. “Tenemos que molestarlo al director para saber algo y además hay solo seis médicos”, contó.

Finalmente la periodista habló de las fronteras con el país vecino y aclaró: “Tenemos cerca de 100 pasos ilegales en la frontera con Bolivia”. También hizo referencia a las fuerzas de Gendarmería Nacional y la Policía, que “se pusieron firmes solo cuando vino el Ministro de Salud”.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/52_lWuGPJd/