Informe de situación del Valle de Lerma

El Valle de Lerma se vio complicado con el viento Zonda y tuvieron que evacuar familias. Además se inauguraron camas comunes para covid-19 en Cerrillos.

Durante la tarde del miércoles, la provincia de Salta se vio azotada por el viento Zonda. En el caso del Valle de Lerma, hubo familias que tuvieron que ser evacuadas debido a que sus viviendas se vieron afectadas por este fenómeno.

El periodista local Germán Cruz, contó que tuvo la oportunidad de dialogar con el Jefe de la Policía de Salta, José Ibarra. En esta entrevista consultó sobre los hechos ocurridos en el marco de los actos por el bicentenario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Ibarra aseguró que el cuerpo policial no tuvo nada que ver con el permiso de ingreso que se cedió a los militantes. “El único objetivo de la policía era que se desarrolle sin público y eso sucedió”, explicó el periodista. Por otra parte añadió que en un video se ve que el Ministro de Seguridad y ahora deberá responder porque dio el permiso.

En esta charla con José Ibarra el periodista vallisto aprovechó para corroborar si es cierto que habrá una modificación en el uniforme de la Policía de Salta. El Jefe de Policías aseguró que no habrá cambios, simplemente se quitaran los metales de los atributos y serán reemplazados por un bordados. Y adelantó que durante los actos llevados a cabo por el General Güemes se mostró lo que será el uniforme.

Respecto a la situación epidemiológica del departamento Cerrillos, el comunicador dijo que tras el fin de semana largo no hubo intervención en fiestas clandestinas pero sí en fiestas familiares. Además se realizaron espectáculos en peñas que están habilitadas. “Muy bien se dictan las medidas, pero no hay quien las controle”, dijo Cruz. También añadió que el Ministro de Salud estuvo en la localidad e inauguró camas comunes para contagiados de covid-19. “El Valle de Lerma no tiene respiradores. Las camas que se inauguraron son para personas que a lo sumo necesiten oxígeno”, finalizó Germán Cruz.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/6joWFmGcjF/