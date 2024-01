Informe. Los precios de los alimentos en las estadísticas del INDEC

Los mayores aumentos de los precios de los alimentos en los barrios populares en estos meses en que la inflación general se acelera, no termina de adquirir la relevancia que tiene, cuando estamos analizando la situación de un país, en que cerca del 45% de la población está por debajo de la línea de pobreza.

El director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana -Isaac Rudnik- presentó un informe sobre la inflación que dio el organismo de estadística pública nacional.

El resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide mensualmente el INDEC le dio un 25,5% de aumento respecto a los valores de noviembre a nivel general, y 25,1% en el Gran Buenos Aires(GBA). En esta región los rubros que más subieron fueron: 29,7% en Alimentos y bebidas no alcohólicas; 30,8% en Equipamiento del Hogar; 30,6% en Salud (de los cuales 42,1 corresponden a medicamentos); y 30,7% en Transporte. Son justamente los gastos ineludibles y de mayor impacto para los hogares de menores recursos. El gobierno con el presidente a la cabeza celebró que el aumento mensual general fue del 25,5% y que no llegara a un número mayor como pronosticaban algunas consultoras. No hubo comentarios ni declaraciones oficiales aludiendo a la necesidad de compensar con incrementos a las remuneraciones mínimas ya sea en jubilaciones y salarios, o en salarios no registrados, que en conjunto son los sectores sociales que abarcan la mitad de la población. Por el contrario, se anuló la devolución del IVA para las compras de alimentos con tarjeta de débito, se busca volver a rebajar el mínimo no imponible para el cobro del impuesto a las ganancias, se intenta derogar la ley que reglamenta la movilidad jubilatoria que hasta ahora se debía aplicar obligatoriamente cada tres meses, se liberó la instalación de todo tipo de controles y precios de referencia a los alimentos, a los combustibles –que duplicaron su valor en los primeros treinta días de Milei en la presidencia- a caballo de una devaluación del 118% anunciada el tercer día gobierno.

Los precios de los alimentos en los barrios populares

Como sabemos, los precios que venían acelerando sus incrementos desde los meses anteriores, tuvieron un fuerte estímulo a partir del resultado electoral el 19 de noviembre, y volvieron a pegar un salto después de la devaluación que fue acompañada de la liberación total de todo tipo de controles en los precios. No hay nada que indique que los precios entraron en algún tipo de tendencia descendente después del 19 de noviembre, y mucho menos desde que asumió la fórmula Milei/Caputo/Sturzenegger.

Sin embargo, aunque toda esta información es inocultable y circula profusamente en los medios masivos y en las redes sociales, el dato sobre la evolución de los precios de los alimentos en los barrios populares en estos primeros meses no termina de adquirir la relevancia que tiene, teniendo en cuenta que estamos analizando la situación de un país, en el que el 45% de la población está por debajo de la línea de pobreza.

En nuestro relevamiento de diciembre sobre la evolución de los precios de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en el conurbano bonaerense, el promedio de aumentos alcanzó el 48,48% respecto a noviembre. Dadas las diferencias con los resultados que dio el INDEC (29,5% en alimentos y bebidas) tomamos algunos productos sobre los que el instituto oficial publicó los precios que encontró en el GBA (Gran Buenos Aires) y los comparamos con los que relevamos con el IBP.

Una primera comparación la hicimos sobre los porcentajes de incrementos que nos dio a nosotros y al INDEC en algunos productos de almacén.

Como se ve, sobre cinco productos chequeados, en cuatro (pan, harina, arroz, y fideos) la suba mensual que registramos en el IBP es mucho mayor que la del INDEC, y solo en uno (azúcar) el aumento relevado por el IBP alcanza un menor porcentaje.

Hicimos el mismo ejercicio con el rubro carnes. Allí sobre seis productos, encontramos que hubo mayores aumentos en los seis.

En frutas, verduras, y huevos tomamos seis productos, de ellos cuatro registraron mayores subas en el IBP (papas, lechuga, manzanas, y huevos), en uno (bananas) el aumento fue mayor en el registro del INDEC, y en uno el incremento fue similar.

Por último, la comparación fue directamente sobre los precios promedio de algunos productos de diferentes rubros. Sobre doce productos, en nueve los precios son mayores en el IBP (Arroz, Manteca, Leche, Yerba, Asado, Pollo, Carne picada, Lechuga, Huevos), en dos son mas bajos que en el relevamiento del INDEC (Papas y Pan), y tiene igual valor en azúcar.

La inflación galopante en las que estamos inmersos afecta a todos los sectores de la población, pero claramente genera consecuencias más graves sobre los que cuentan con menores ingresos. Si le agregamos que en los negocios de cercanía de los barrios populares se da una situación que se viene reproduciendo mes a mes, y es que allí se encuentran los valores más altos en alimentos y otros productos básicos para la vida cotidiana, es obvio que se está descargando sobre ese segmento de nuestra población una injusta mochila cada vez más difícil de sobrellevar.

“El Índice de precios al consumidor (IPC) de la República Argentina mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en áreas urbanas”. (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_24DBD5D8158C.pdf)

En una sociedad argentina en la que la segmentación se ha profundizado en las últimas décadas, con una situación consolidada en la que la pobreza alcanza a un 40% de los habitantes del país, las estadísticas deberían contemplar un escenario en el que quizás sea difícil reflejar en un solo relevamiento promedios generales que abarquen a todos los segmentos.