Inicia el juicio político contra el intendente de Rosario de Lerma

Griselda Galleguillos, Concejal de allí, dialogó en “Máxima Tarde”

Debido a una presunta malversación de fondos e incumplimientos de ordenanzas en el consejo deliberante, Enrique Martínez podría ser destituido de su cargo. Para comentar más detalles, Galleguillos, política fundamental en la recolección de pruebas, dialogó con todo el equipo.

“Naturalmente la función de un concejal es controlar la tarea administrativa de un intendente, el intendente no rindió cuentas”, comenzó afirmando Galleguillos, quien además agregó que “no quedó otra vía que proceder al juicio político, el cual es un proceso que lleva entre 3 y 4 meses para juntar toda documentación pertinente respecto a las acusaciones”.

La primera causa, cómo mencionó la concejal, tuvo que ver con la falta de rendición de cuentas: “De nación le llegó $132 millones de pesos, y de provincia alrededor de $70 millones. Se supone que debía presentar las rendiciones cada 3 meses, sin embargo, hizo una sola de 14 hojas”. Por otro lado, la política contó que la otra causa tiene que ver problemas con un “consejo deliberante paralelo”: “Hasta el año pasado al consejo lo presidia yo, entonces parece que le molestaba tanto que decidió destituirme de manera ilegal. De ahí armó un consejo deliberante paralelo, el cual duró desde agosto a diciembre”.

Con respecto a las no declaraciones del hasta ahora intendente de la localidad del Valle de Lerma, Galleguillos dijo: “Durante el proceso del juicio nosotros invitamos al intendente por medio de 3 sesiones a presentarse a declarar sobre las acusaciones, no se presentó nunca. No justificó nunca la ausencia, y lo declaramos en estado de rebeldía. Ahora queda todo en mano de la justicia, hasta acá llega nuestra tarea”.

Finalmente, la concejal se refirió al rol importante que deberá ocupar la justicia de ahora en más: “La justicia deja mucho que desear, más aun hablando de estos temas políticos. El tema es que el intendente responde a un lineamiento oficialista, al gobierno nacional Frente de todos y al gobierno de Sáenz. Estos son actos directamente de corrupción, lo que esperamos es que la justicia actúe de manera objetiva, si tiene que ser culpable que lo sea”.

