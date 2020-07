Intendente de Pichanal habló de los casos COVID, la polémica ordenanza y de la herencia recibida

En contacto con Andrea Lazarte, Sebastian Dominguez, Intendente de Pichanal habló sobre las acusaciones del periodista Matías Sarancho hacía su persona en donde afirma que el municipio le tiene que agradecer los casos positivos de covid-19 a él. Además comentó cuestiones sobre el gobierno anterior.

En cuanto a las acusaciones de Matías Sarancho, explicó que se trata de ciudadanos pichanalenses que pagaron un pasaje de Buenos Aires a Pichanal. Tenían que llegar al municipio y la idea es que cada vecino llegue a su hogar, por ahí no entienden algunos que intentan disfrazar una noticia, no se puede prohibir el ingreso de las personas. En este sentido explicó que se trata de un grupo de personas que responden políticamente al ex intendente Jalit y ”todo el tiempo en los medios se busca incitar a la comunidad, por suerte la sociedad entendió la situación desde un principio”.

En relación al tema explicó la denuncia que llevó acabo por una fake new. Comentó que a pesar de mucho desacuerdos, la ordenanza actualmente fue revocada. ”Tenemos que tener la humildad de entender una situación que se interpreta de otra manera y solamente el espíritu era en el marco de proteger a las personas de esta pandemia. Entendimos que la vía es el diálogo y se hizo la denuncia correspondiente al responsable”, indicó.

Por otro lado comentó sobre la gestión del ex intendente Jalit, ”cada día nos damos con nuevas sorpresas. Mandamos a pedir nuevos informes, dentro del plan Belgrano, donde se tenía previsto la mejoras de varios asentamientos de la localidad y hasta el día de hoy faltan muchas modificaciones en obras públicas. Todo esto sumamos a la denuncia y seguimos buscando pruebas de donde sea, ya que en la municipalidad no encontramos ningún historial, ni legajos. De a poco estamos recuperando todo, hace poco nos llegó la noticia que en la casa de un ex concejal hay guardadas cañerías para cloacas y vamos a recuperarlas”.

En este sentido explicó que él considera que se tienen que dar sanciones ejemplificadoras para que no sea un libertinaje. ”No cualquiera tiene que creer que por ser intendente o lo que sea tiene derecho a hacer lo que le de sus anchas y quien estamos en la función públicas tenemos que saber admitir los errores y generalmente queremos hacer el bien pero hay quienes no. Ellos son los que deben pagar”, finalizó.