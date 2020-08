Interna UCR/ Mimessi “siento vergüenza hablar de este tema cuando en Tartagal y otras localidades se están enterrando personas, es una banalidad terrible”

En contacto con Andrea Lazarte, Mario Mimessi, Intendente de Tartagal comentó la situación del municipio y la posición que tiene, ”la gente necesita que uno este y en parte de lo que uno ha asumido como compromiso con los cargos públicos tiene que ver con eso”, agregó. Además, aseguró que las elecciones internas en el partido no se darán porque no se expondrá la salud de nadie.

Con respecto a las parte sanitaria comentó, ”tenemos una colaboración constante con el hospital. Hemos realizados mediante obra de mano municipal cuestiones que no se hacia hace mucho en Tartagal. Siempre aclarando que la función de Salud la tiene el hospital, nosotros no podemos entrar. No me gusta hablar en esa cuestiones porque no soy un entendido pero de lo que si puedo hablar es todo lo que esté en nuestro alcance con cuestiones de baños químicos, de alimento diario, en definitiva todo lo que este a nuestro alance para colaborar” detalló.

Por otro lado comentó sobre la nota de la UCR donde piden elecciones, ”el comité esta cerrado por la pandemia. Entonces seria una irresponsabilidad que por una reunión alguien se pueda contagiar. Tengo sensaciones muy encontradas con aquellos que no pueden hacer reuniones están pensando en las internas. A quien le puede caer en la cabeza hacer elecciones cuando no se puede viajar a hacer una campaña”, detalló. En este sentido insistió que no es el momento por la situación sanitaria alarmante en la que nos encontramos. ”No puedo imaginarme a gente haciendo fila en una escuela para votar. Es una falta grotesca de sentido común. El valor supremo siempre es cuidar la vida, siento vergüenza por el planteamiento”, agregó.