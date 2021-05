Isabel Soria defendió al fiscal Cazón por la acusación de violencia de género

Periodistas de Tartagal acusaron al fiscal Cazón de ejercer violencia de género contra una periodista.

Ayer el medio de comunicación Video Tar deTartagal, difundió una noticia donde se acusaba al fiscal Armando Cazón de una posible denuncia en su contra. Isabel Soria, la titular de la fundación Volviendo Casa, dijo: “Pregunte, hable y automáticamente hice una publicación desde mi responsabilidad, de que es violencia de género”.

“No hay denuncia que lo nombre con nombre y apellido. Nos hace mucho ruido porque venimos trabajando hace mucho por la lucha de la democratización de la justicia y la no perpetuidad de los jueces”, acotó. También apuntó a la desinformación de los periodistas ya que la nombraron como funcionaria y ella es una empleada administrativa.

Después de conocer esta publicación el fiscal pidió hacer su descargo en el canal para aclarar el mal entendido. Según cuenta Soria, Cazón no fue en calidad de fiscal y tuvo que defenderse ya que se tergiverso todo y no lo dejaron dar su explicación. “Estamos hablando de una persona que fue acusada en base de una supuesta denuncia. Acá hay una clara videncia del desprestigio de una persona”. “Esta persona se fue a defender de un ataque”, añadió.

“Yo me hago cargo de decir que no es violencia de género”, dijo. Y aclaró que quienes trabajan hace años en la lucha contra la violencia de género, dicen que es violencia de género cuando hay una desigualdad. Además sumó que difundir una noticia filtrada de la que el fiscal no tenía conocimiento, es muy grave.

“Automáticamente agarramos la bandera de violencia de género. Una persona se siente violentada porque está mintiendo y otra persona la puso en evidencia”, opinó haciendo referencia a la periodista Mabel Carrizo. Para finalizar dijo que estamos en una cuestión política y social grave, donde se hace cualquier cosa por un “me gusta” en redes sociales.

