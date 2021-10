Jairo: “Salta tiene una historia musical extraordinaria”

El cantante y compositor dialogó con todo el equipo de “Máxima Tarde”

A días de lo que será el festejo de los “50 años de música” en el Teatro Provincial este 9 de octubre, el consagrado artista charló en el programa, contó detalles sobre su show y repasó parte de su extensa trayectoria.

Con respecto a lo que significan 5 décadas en el rubro musical, Jairo comentó que no es tarea fácil, por lo que se siente mucho más que orgulloso y agradecido: “No imaginaba esta trayectoria. En este tipo de trabajo es difícil hacerse un camino a largo plazo. Soy una persona con mucha suerte. En el momento en que grabé mi primer disco, uno tiene las esperanzas de que la cosa funcione, pero 50 años es mucho tiempo”, señaló el cantor.

En ampliación al tema anterior, el compositor contó un gran recuerdo que le quedó grabado: “Me acuerdo cuando canté en el Colón por primera vez. Fue cuando cumplía 50 años de carrera Ariel Ramírez. Él me llamó para que cantara alguna de sus canciones, y canté ahí por primera vez. En ese momento pensaba “este tipo lleva 50 años”, pero lo veía como algo utópico, inalcanzable, uno siempre tiene esperanzas de cantar el mayor tiempo posible, es lo que mejor sé hacer. Poder hacerlo tanto tiempo es una satisfacción”.

Por otro lado, Jairo se refirió a la influencia de Salta en cuanto a lo musical a lo largo y ancho del país: “Salta tiene una historia musical extraordinaria. Sin Salta, sin ciertas regiones del norte, la cosa difícilmente se haya desarrollado en el folclore argentino. Cuando era chico em iba a los festivales de Cosquín, siempre esperaba que surgiera un grupo nuevo, y casi todos venían de Salta. Yo era muy fanático, me gustaba la primera voz de Los Cantores del Alba, me parecía que tenía una voz tan bonita…. Siempre lo digo, desde chiquito siempre fue una especie de ídolo que tuve”.

Volviendo a la actualidad, el gran artista contó detalles sobre el gran show, contando que “habrá canciones dentro del mismo que abarcarán distintas épocas y estilos”, y que “el público se encontrará con un repertorio muy variado”. “Son muchas canciones, es complicado, tengo el salón de mi casa repleto de instrumentos, estoy ensayando todo el día…jaja”, señaló Jairo.

Finalmente, el compositor habló sobre el Cuchi Leguizamón, y en cómo se le dificulta elegir una zamba del mismo para el show del sábado: “Si voy a Salta debo cantar una zamba. El Cuchi tiene canciones maravillosas, la zamba del pañuelo me gusta mucho, esa podría ser. La primera persona que me habló de ella fue María Elena Walsh, a ella le encantaba, cuando cantaba en casa de ella siempre interpretaba la zamba del pañuelo. Ella me lo presentó un día… podría ser esa. El cuchi tiene muchas zambas preciosas…

