Jimena Teruel: “Me da orgullo decir que soy hija de Mario y de La Moro”

Sube al escenario, con mucho entusiasmo y una sonrisa de oreja a oreja que la traduce en pura felicidad, hoy con ustedes Jimena Teruel viviendo un Momento único auténtico irrepetible en el día de su cumpleaños número 35.

¿Y, si comenzamos desde el principio?, en la primaria Jimena ya mostraba un carácter especial que ella misma se lo atribuye a la concepción astral: “Tengo ese carácter de líder que tienen los Leoninos, desde el colegio que tengo eso”. Claro está, sabe bien quién es desde sus orígenes: “Amo cantar, lo traigo desde la panza. YO SOY CANTORA”. Pero, además: “Soy esto que escuchan, lo que ven no me puedo apartar de lo que se ve, soy transparente no puedo ocultar nada, cuando el año pasado mi papá dejo de cantar yo también porque mi estado anímico si no está bien, no puedo subirme a cantar porque me muestra tal cual soy”. “No puedo ser un personaje, hago naturalmente todas las cosas que hago arriba del escenario, las personas que me conocen pueden dar fe de que soy 100% transparente”.

En su casa se respira música desde siempre, hija de Mario Teruel y de Cristina Laspiur, tras esto muchos dirán que es un peso extra llevar el apellido Teruel pero ella aclara:“Me da orgullo decir que soy hija de Mario y de La Moro“, no tiene problemas con esto y advierte que la motivación que siente la hizo crecer en el tiempo:“Lo tomo como un reto, porque el apellido y la sangre los llevo, es algo que no puedo cambiarlo y hay que asumirlo y por eso para mí es un orgullo poder decirlo”.

“Creo en la energía, cuando haces música creo que vibras más alto, la energía no es mejor o peor, cuando vibras en la misma sintonía te sentís augusto y cuando no la tenes retirarte y no tomar las cosas personales. La música nos lleva a encontrarnos en un festival, en un show online porque vos ves que alguien vibra alto porque hace lo que le gusta.”

Su historia en “Son ellas”

“Hace 10 años que estamos con Son Ellas, este año cumplimos los 10 años. Fue una experiencia increíble convivir con 4 mujeres más, compartiendo todo. La banda es una familia, es compartir mas tiempo que con la propia familia, es saber llevar las cosas buenas y malas. Hemos estado en Cosquín, en el Luna Park, hemos estado con Los Nocheros, un disco hermoso, las primeras canciones compuestas por nosotros fueron hechas por las cinco voces. Lo que viví con ellas, lo guardo para siempre, fueron mis hermanas en la música y me han dejado muchas enseñanzas.Yo ingresé por una mujer que estaba embarazada e ingrese yo que también estaba embarazada, ja ja”.

Finalmente, pidió un deseo: “Pediría verdad y justicia, esos son los sentimientos que necesito que quiero y que se tienen que dar para que todos sigamos creyendo que existe tiene que darse, se lo pido a dios todos los días de mi vida y a quién tenga que actuar, la verdad y la justicia”.