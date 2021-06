Joaquin Helvig lanzó su nuevo tema “Para abrazarte”

Desde La Pampa, Joaquín Helvig lanzó su primera canción nacional y contó cómo fue el proceso de creación.

Según contó Joaquín, su amor por la música inició desde muy chico. En su casa nadie se dedicaba a la música, pero sí la escuchaban. Entonces a los cinco años tomó valor y le pidió a sus padres que lo lleven a clases de canto. Lo inscribieron en una academia, pero como no sabía leer ni escribir, no lo tomaban. Simplemente cantaba Chayanne o Maná, que era lo que sabía de memoria. “Ellos me llevaron pensando que iba a ir cinco o seis clases, hasta el día de hoy sigo”, dijo.

Hoy con 19 años recién cumplidos Joaquín empieza a vivir su gran sueño de música. Hace unos días lanzó su primera canción a nivel nacional que fue titulada “Para abrazarte”. Esta pieza musical no es folclórica pero tiene un arraigo o aire folk.

“Para abrazarte” está disponible en todas las redes sociales (Joaquín Helvig) y plataformas digitales. “Es una historia que habla mucho de cosas que vivimos hoy en la sociedad, como la diversidad. Los invito a que lo vean y se dejen llevar”, sugirió.

Sobre el proceso creativo, contó que este es el resultado del aislamiento durante la Fase 1, cuando el país y el mundo, estaba en total incertidumbre. “Al momento de ir escribiéndola no querían caer en la lógica de la tristeza, sino de que va a pasar después”, contó el artista.

Para finalizar adelantó que hasta fin del 2021 o principios del 2022, lanzará su primero disco que seguirá esta misma línea de sonoridad. “Para abrazarte fue una búsqueda total en mí”, finalizó Joaquín Helvig.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/5R5MStQdBx/