Jorge Altamira: “A los salteños les digo que defiendan la salud y la vida”

El dirigente nacional del PO dialogó con máxima tarde

Los temas a tocar fueron muchos y variados. Para empezar, Jorge se refirió a la situación actual del PO, en medio de un contexto tan complicado: “El partido obrero en Salta es el partido que conducen dirigentes oficialmente mujeres y del otro lado se ha formado otro partido que se llama frente trabajador de unidad o algo por el estilo, que conducen Del Pla y López. De modo que el único partido que veo en Salta es el partido obrero, cuyas autoridades fueron elegidas por la mayoría y los que estaban en el PO, que nunca fueron sancionados, ni se tomó ninguna medida contra ellos, porque nosotros no solucionamos divergencias con expulsiones, han formado otro partido por orden de Buenos Aires. Que están angustiados por las elecciones adelantadas de Salta, las elecciones generales. Pero el partido obrero de salta es el que usted conoce, o el que la opinión pública reconoce en la figura de Gabriela Jorge, Jimena Maidana, Fernanda Páez, etc.”.

Con respecto a las decisiones que tomó Alberto Fernández contra el COVID, el dirigente dijo: “Las medidas de Fernández no van a ningún lado, él se ha metido en una trampa terrible. Frente a una curva de pandemia que tiene un plazo de desenvolvimiento que se desconoce, él se ha comprometido a volver a la normalidad en 15 días, esto es en primer lugar una torpeza fenomenal que demuestra que este gobierno no acierta a entender lo que está pasando. Se dio cuenta de golpe que no se podían mantener las escuelas. lo primero que hay que salvarles a los niños y a los docentes es la vida, y además no convertir a la escuela en un factor de infección. El gobierno no quiere bancar una cuarentena”.

Además, Jorge contó cómo el hecho de la pelea Fernández – Larreta, deja parado al resto de gobernadores del país: “Tenemos un problema potencialmente grande que es una disolución política. Porque que este problema tan grande que estamos viviendo, lo tenga que dividir la corte suprema, es el límite, es una locura. Además, la corte suprema está dividida. Entonces imagínese que a una corte suprema dividida se le transfiera el poder político, porque, en definitiva, tampoco está en disputa la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que es a lo que apela Larreta. En un problema de salud, la argentina es una unidad. entonces yo denuncio al gobierno de Salta por tener la misma posición de Larreta y denuncio al justicialismo de Salta, por acompañar a un gobernador que hace lo que hace Larreta cuando se enfrentó con Fernández”.

Finalmente, el dirigente le dejó un mensaje a todos los salteños: “A los salteños les digo que defiendan la salud y la vida. Hay que seguir el ejemplo de los maestros, hay que auto convocarse, por barrio, por todos los lugares y decir lo siguiente, hay que parar las actividades que contagian, hay que financiarlas con el impuesto a los grandes grupos económicos, el banco de la provincia de salta tiene que volver a la provincia, hay que tener una posición frente al gobierno nacional. Argentina no se ha empobrecido como país, porque una parte se ha enriquecido como nunca, lo que ha caído es la participación del trabajo”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

