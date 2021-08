Jorge Restom: “Esta banca como diputado se la debo a la gente y por la gente voy a trabajar”

El doctor Jorge Restom, diputado electo por el departamento de San Martín, habló con “Cadena Máxima” y explicó cómo será su plan de trabajo.

El domingo 15 de agosto se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la Provincia de Salta. De estos comicios resultó electo el doctor Restom para representar a la localidad de San Martín en la Cámara de Diputados y dio mucho que hablar a los medios de comunicación. Sobre esto opinó que no se engancha en las opiniones periodísticas y planteó que para sacar a adelante al departamento, hace falta un equipo pluripartidario. “San Martín viene con un atraso de más de 30 años”, remarcó.

Sobre la forma de trabajar que llevará cuando asuma a su puesto como diputado, explicó que será en equipo y mancomunado, al igual que en su campaña política. “Se trata de mirar a los vecinos y trabajar en conjunto”, dijo. También adelantó que ya tienen ideados algunos planes y va a existir el diálogo con las autoridades de Salta.

En otro orden de cosas dijo que el resultado de las elecciones legislativas no le parece motivo de festejo ya que hubo muchos votos en blanco y otro gran porcentaje de gente que no se presentó a los comicios. “Creo en equipos de trabajo, no creo en poderes concentrados. Los poderes hegemónicos me recuerdan más a la dictadura que a lo democrático”, opinó.

Para finalizar dijo que no se siente representado por el gobernador Gustavo Sáenz como peronista, por el contrario siente que el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, lo representa más. También sumó que no tiene diferencias con sus pares de otras líneas políticas y en un futuro intentará de consensuar desde el diálogo.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/7tgm41F4tr/