José Urtubey: “A fin de año va a haber $2 ,5 billones emitidos”

Hoy Miguel Dalesio en “Todos y Todas” habló con José Urtubey, dirigente de la UIA (Unión Industrial Argentina) consultado por la emisión monetaria sostuvo “hasta el momento prácticamente un billón se emitió de más,a fin de año va a haber 2 ,5 billones emitidos, esto casi triplica la base monetaria. Entramos en la pandemia con una fuerte crisis, hoy no esta generando inflación, el último fue de 2, 2,por que se cayó el consumo, va a ser muy difícil la recuperación del consumo, todo esto se esterilizó, para no caer en la trampa del gobierno anterior. es un desafió como empieza a pasar a liquidez para volcar en créditos productivos, eso fortalecería la oferta productiva.

La economía entró en crisis en todo el mundo, sobre la situación en el país de Donald Trump sostuvo “hoy Estados Unidos más que sobre emitir billetes bajó las tasas y eso genera un mayor acceso a la liquidez y mantiene el precio de las materias primas”.

El industrial contó que en una conversación con el ministro de economía de la nación éste sostuvo “Guzmán está convencido de que va a instrumentar pases a liquidez de leliq a créditos productivos”.

” No tenemos financiamiento en Argentina, la semana pasada fue una reunión previa, se mostró como que era la ultima oferta que podía hacer la Argentina,en términos de economía real tiene que haber una reforma equilibrada. A grandes gruesos, tenes impuestos como el iva que no discrimina entre el que tiene y el que no tiene,el impuesto al cheque no tiene sentido”.

Sobre el teletrabajo sostuvo”Va a ser un gran desafió el teletrabajo,donde los recursos humanos estén disponibles a los nuevos campos que se van a presentar. Por un lado tenes las necesidades de la gente y la limitación de recursos,una PyME no tiene para incrementos salariales”.

Para finalizar opinó sobre la deuda “yo creo que hay que resolver el tema de los bonistas y se puede acordar de acuerdo a lo que esta cerca de cerrarse,cerrado ese capitulo viene la discusión con el FMI”.