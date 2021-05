Juan José Esteban: “Creo que hoy cumplo con creces, me siento así, hay que venir y estar acá”

El ministro de salud de la provincia mantuvo una rica charla con el equipo de máxima tarde

La situación en cuanto al COVID en la provincia de Salta está en un momento crítico. Muestra de esto, son los 300 casos diarios que se observan en los últimos días. Y si bien la capacidad de los hospitales no llegó al colapso total, se deben seguir cumpliendo las medidas sanitarias a rajatabla. Ante esto, y para esta ocasión, el ministro de Salud, Juan José Esteban, charló con el equipo de máxima tarde.

El primer tema a tocar fue la situación actual que se vive en la provincia, en la cual se notó un gran incremento de casos en las últimas semanas, lo cual se debe a un relajamiento por parte de un sector de la sociedad: “Hay un incremento de casos, tenemos arriba de los 300 casos diarios. Una situación desacelerada de momento, controlada del punto de vista epidemiológico, sanitario, a través de los hisopados que estamos realizando que son muchos. Tenemos arriba de los 5.000 hisopados semanales en pacientes sintomáticos, más los pools test que se están haciendo, ya tenemos 40 establecimientos testeados, pero en pacientes asintomáticos”, afirmó el ministro.

Si bien Esteban hace hincapié en que la curva se mantiene desacelerada, no hay que relajarse y más, sabiendo que existe “la otra pandemia” como la llama el ministro: “Esta situación de aislamiento nos está permitiendo llevar esta curva desacelerada de momento, la situación sigue siendo preocupante, las camas no son muchas en capital, porque estamos atendiendo las otras patologías, las patologías crónicas no transmisibles, diabetes, enfermedades de salud mental, tuberculosis, infartos, ETS, enfermedades accidentes, que ocupan mucho el hospital San Bernardo, 95 % de ocupación, es la otra pandemia como le digo yo. O sea que estamos en una situación complicada. Esta mañana tuve reunión con los gerentes de hospitales, gente del COE, y estamos viendo la logística, porque estamos manteniendo el equilibrio social sanitario, tenemos los pools test en las escuelas, hay muchos negativos, lo cual nos permite la presencialidad, estamos haciendo un trabajo criterioso y responsable, estamos buscando un equilibro”.

En cuanto a la situación que se vive en el interior, el ministro dijo que no es la misma que la del año pasado: “El interior tiene una situación diferente. En el norte, dónde la primera ola fue un caos, me tocó asumir el 9 de septiembre y viajar a los 2 días a oran y cambiar la logística, también a Tartagal, lo que nos permitió bajar el número de caos, hoy está con una situación de casos mucho más tranquila, hay menos ocupación de camas. Sí se trasladó esa situación a zona sur, dónde está metan, la caldera, la calderilla, en dónde son las localidades donde hay mayor circulación viral. Contenida de momento por los testeos y el aislamiento. Eso no permite dar la batalla en la pre hospitalaria”

Con respecto a las camas de terapia intensiva que poseen los hospitales para darle batalla al coronavirus, Juan José afirmó que se está trabajando para incorporar muchas más: “No hablamos todavía de la ola en pico, de lo alto, estamos trabajando con infraestructura con el hospital materno infantil, dónde se instalarán 20 camas más de terapia, también 4 camas en el hospital del milagro, estamos trabajando en la recuperación de las camas totales en el Papa Francisco, donde en este momento nos están faltando especialistas en terapia intensiva, y estamos trabajando en la apertura de 2 terapias, en metan, hemos abierto la terapia intensiva con 4 camas en Güemes, que ya tiene el equipamiento completo, y pensamos en instalar una instalación de terapia intensiva en embarcación, de manera que colabore con el norte”

Además, el ministro dio su punto de vista sobre la colaboración y el cumplimiento de las medidas contra el COVID por parte de los salteños: “Creo que hay mucha irresponsabilidad en un sector, justamente dónde el SARS-CoV-2 está haciendo estrago, de 19 a 40 años internados en terapia intensiva, hoy el virus no respeta edades. Hoy prácticamente tenemos el 80 por ciento vacunados a los mayores de 60. Pero vemos que el virus avanzó en los más jóvenes, ahí el mensaje es, basta de fiestas clandestinas, basta de nocturnidad, de aglomeramientos, la gente joven debe tomar conciencia de que el virus es tan nocivo en mayores como en gente menor. Seamos conscientes, responsables y actuemos correctamente en esta pandemia, porque estamos expuestos a ser enfermado por el coronavirus”

Otro de los temas a tocar, fue la polémica que se vive alrededor de si finalmente se realiza o no el desfile en conmemoración al bicentenario de la muerte de Güemes: “La verdad que tuve esa reunión con los gauchos, yo les pedí que actúen con criterio y responsabilidad, los momentos epidemiológicos que estamos viviendo no dan para esa situación. A Güemes lo llevamos dentro del corazón como al señor y la virgen del milagro, y recuerdo que hemos suspendido una procesión justamente por la pandemia. Creo que hacer un acto simbólico y postergar esta fiesta en un momento más cálido sería lo indicado, y evitar una aglomeración en torno a una parrilla y todo lo que se da por esa situación. Creo que los gauchos tendrán el criterio y la humildad necesaria para proteger a los ciudadanos de toda la provincia. No nos olvidemos que el gauchaje viene de todos lados. Y si hay una circulación viral manifiesta, vamos a contagiar no solamente a salta, sino a otras localidades”.

Finalmente, ante las opiniones y todo lo que se dice sobre su persona, el ministro Esteban concluyó en que “le dijeron de todo”, y que no es para nada fácil encontrarse en el lugar donde está él: “Si hubiéramos aprendido a convivir, la historia sería otra. La idea nuestra es pilotearla de menos que de más, porque de más ya la hemos conocido. Todo lo que es 80, 70, y 60 años, ya están vacunados, ahora vamos por el resto. Yo siempre digo, yo acá viene a ayudar, y a ver, he pasado por todos los escarnios de todo tipo, vine a tirar porque yo siempre sostengo que debo mucho a la salud pública, no hablo desde el desconocimiento, a ver, hoy creo que correspondía que lo haga como ministro de salud, me han dicho de todo…Yo creo que hoy cumplo con creces, me siento así, hay que venir y estar acá”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/5s0ow21BEc/