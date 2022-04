Juan Manuel Urtubey: «En la Argentina siempre todo es culpa de otro»

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey advirtió que hoy «asistimos a una cosa exótica, una especie de progresismo culposo» en referencia al gobierno nacional, a quien acusó de estar permanentemente «tratando de que la culpa del fracaso sea de otro».

Urtubey estuvo en el programa de Viviana Canosa y allí consideró que desde hace un tiempo en la Argentina «siempre todo es culpa de otro» y «lo primero que hay que hacer es asumir la realidad y es que hoy la política y los políticos somos parte del problema y no de la solución», por ello pidió «paremos la pelota, nos hagamos cargo todos. Hicimos las cosas mal o no las hicimos, asumo la responsabilidad. ¿Si no asumís que tenés un problema como lo arreglas al problema? se preguntó.

Para el ex gobernador de Salta «hoy la gente nos tiene miedo a los políticos por eso lo primero que tenés que hacer es generar confianza para que se acelere el proceso económico, para que haya inversión y actividad económica» y agregó «congelás el gasto público y en un par de años la Argentina tiene equilibrio fiscal, que es el grave problema que tenemos con la inflación».

Sin embargo, explicó que «el Gobierno hace todo lo contrario: te amenaza con la ley de abastecimiento, empieza con el cuento de precios cuidados y esto trae más desconfianza y, por ende, la retracción de la economía» y en ese sentido, aclaró que el oficialismo «no va a hacer ajuste, entonces tienen que hacer que crezca la economía para combatir la inflación».

«Hay un dato de la realidad y es que cualquier cosa que se quiera hacer requiere confianza y hasta que este gobierno cambie no va a haber, ya lo sabemos» indicó Urtubey al tiempo que manifestó «o empezamos desde ahora a construir las bases para una Argentina sustentable a futuro o dentro de dos años pasa lo mismo». «Es por eso que el desafío que tenemos aquellos que creemos en las convicciones, los principios y las ideas del peronismo tenemos que construir una alternativa para Argentina».

Para Urtubey «lo mínimo que podemos hacer desde la política es que la gente no viva en una montaña a rusa, que mañana no sea un país totalmente diferente al de hoy» y explicó que «en la Argentina pasa eso, en un día cambia todo, después pasa un año y no cambió nada y ese vértigo te impide crecer, te impide confiar te impide tener futuro».

«La Argentina necesita recuperar la noción de futuro», «nosotros somos la primera generación que le empieza a ir peor que a los padres, hoy estamos en un proceso de involución» señaló y para graficar usó un ejemplo futbolístico, «nos fuimos al descenso, estamos en una sociedad que se fue al descenso y los tipos que nos mandaron todavía no se dieron cuenta».