Juárez Campos: “Hay que renovar urgentemente los congresales del PJ”

Así lo indicó el referente del PJ en Salta, Nicolás Juárez Campos, en el programa “Todos y Todas” de Miguel Dalesio. “Hay congresales que vienen de hace muchísimos años y hay que renovar, si me toca a mí, me voy, no hay problema”, dijo.

Así mismo, añadió lo siguiente, “necesitamos congresales que estén actualizados con los nuevos tiempos, es decir, que sepan colocar al peronismo en las claves estratégicas del nuevo siglo”.

Por otra parte, Campos demostró su disgusto acerca del presidente del Partido Justicialista. “Miguel Isa no desempeña ningún papel, lo único que hace es recomponer a los dirigentes, el poder del PJ lo tiene Pablo Outes. Durante mucho tiempo existieron los ´ismos´, romerismo, isismo, urtubeycismo, entre otros, y hay tolerancia, pero esta se termina cuando hacen pactos con otros partidos”, añadió.

Por último, el referente del PJ, expresó que no sabe que va pasar con las elecciones del 4 de julio y que están haciendo lo posible para cambiar la estructura de la provincia de Salta.